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スノーピーク FDチェアワイド RD LV-077RD レッド
商品番号 M24670901974
商品名

スノーピーク FDチェアワイド RD LV-077RD レッド
ブランド名 スノーピーク
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スノーピークFDチェアワイドRDLV-077RDレッド#スノーピーク特長スノーピークのこだわりが凝縮した、ずっと使える大定番チェア。選んでおけば、間違いない逸品です。これに座ると姿勢がよくなって、食事もしやすいと評判です。仕様●材質：本体／アルミニウム合金、シート／ポリエステル帆布、アームレスト／ポリエステル帆布・ウレタンフォーム●収納サイズ：580×110×690mmジャンルキャンプ道具
http://narcologia.ru/goods/navigate981830.html
http://narcologia.ru/goods/influenza248993.html
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