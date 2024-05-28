ニュートロ ナチュラルチョイス 成犬用 小型犬用 チキン\u0026玄米 3kg

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商品詳細
ニュートロナチュラルチョイス成犬用小型犬用チキン\u0026玄米3kg新品未開封誤って購入した為出品します。素人の個人保管の為神経質な方はご遠慮くださいませ。賞味期限:2024年1月23日
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