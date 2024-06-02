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最終価格♡ボンボンコピーヌBonBonCopineマルシェバスケットキャリー♡S
商品番号 O51139308908
商品名

最終価格♡ボンボンコピーヌBonBonCopineマルシェバスケットキャリー♡S
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。プロフィールをお読み頂きますよう宜しくお願い致します。お値下げ致します。◯ボンボンコピーヌ　BonBonCopine　マルシェバッグキャリー　ブラックチェック◯素材コットン100％別布　アクリル100％中綿　ポリエステル100％◯サイズSサイズおよそ　縦20×横30cm　幅20cm持ち手長さ　58cm　BAG口の外周　約90cm耐荷重3kg飛び出し防止フック1本ポケット2つ　底板付き◯価格13750円バスケットプリントのキャリーBAG♡ギンガムチェックが華やかで可愛いです。1度のみ短時間使用。うちの子は嫌がり入らなかったのでご入用の方に♡綺麗な状態ですが、中古になります。ご理解頂きご検討くださいね。お値引き不可。宜しくお願い致します。ボンボンコピーヌBonBonCopinegodpivaゴッドピバcircuscircusペットパラダイスキャリーバッグ
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