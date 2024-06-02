最終価格♡ボンボンコピーヌBonBonCopineマルシェバスケットキャリー♡S

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。プロフィールをお読み頂きますよう宜しくお願い致します。お値下げ致します。◯ボンボンコピーヌ BonBonCopine マルシェバッグキャリー ブラックチェック◯素材コットン100％別布 アクリル100％中綿 ポリエステル100％◯サイズSサイズおよそ 縦20×横30cm 幅20cm持ち手長さ 58cm BAG口の外周 約90cm耐荷重3kg飛び出し防止フック1本ポケット2つ 底板付き◯価格13750円バスケットプリントのキャリーBAG♡ギンガムチェックが華やかで可愛いです。1度のみ短時間使用。うちの子は嫌がり入らなかったのでご入用の方に♡綺麗な状態ですが、中古になります。ご理解頂きご検討くださいね。お値引き不可。宜しくお願い致します。ボンボンコピーヌBonBonCopinegodpivaゴッドピバcircuscircusペットパラダイスキャリーバッグ
http://narcologia.ru/goods/cotton627961.html
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