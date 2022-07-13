ペットメイト バリケンネル ウルトラ　引き取り希望

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商品詳細
●航空機対応のクレート、通称「バリケン」こと、バリケンネルの中古品です。サイズアウトのため、どなたかお使いください。●公称サイズは、外寸約53(幅)×71(奥行)×53(高さ)cm内寸約46(幅)×58(奥行)×51(高さ)cm底面内寸約38(幅)×56(奥行)cm重量約5kgになります。●大きな物ですので引き取り希望です。場所は地下鉄の川口元郷駅から１km圏内です。お買い上げの後に詳しくお知らせします。発送の場合は着払いになります。
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