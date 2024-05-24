キャットタワー 木製 スリム 多頭飼い 据え置き 宇宙船 おしゃれ 省スペース

★猫家族のキャットタワー★・猫家族は猫用品専門ブランドです(商標登録済み)・省スペースでスリムな設計・木製なので掃除が簡単です。・据え置き型の木製キャットタワーは頑丈で安定性もあるので多頭飼い大型猫にもおススメです。・宇宙船カプセルも水洗い可能です★木製でスリムなキャットタワー木製なので丈夫でお掃除もしやすいです。ワンルームで２匹飼いされている方には特にピッタリです。白と木の色でおしゃれでどんなお部屋にも似合います。★猫窓付のキャットハウス幅約４７ｃｍ 奥行約２８ｃｍ 高さ２８ｃｍ程度です。小型から中型猫におススメです。★サイズ猫ちゃんの大好きな宇宙船ボウル 直径約３２ｃｍ一番上の展望台 直径約２９ｃｍ★一番上の展望台と中段ステップには滑り止め付です猫ちゃんが飛び乗って滑って落下しないように滑り止めマットを特注しました。取り外し可能です。展望台でゆっくりとくつろげます。★木製キャットタワー木製は適度に重さがあり安定しますし、見栄えも良く、丈夫で長持ちしお手入れが簡単です。★宇宙船のサイズ★透明部分のアクリルボウルの直径は３２ｃｍです。体重制限は6kg程度まで。ボウルにネジ穴があいてますがネジでとめる必要はないです。★組み立て★詳しい日本語説明書もご用意しております。購入後のサポートもさせていただきます。



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