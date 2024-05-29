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新品タグ付き　SNIDEL スナイデル　フリルティアードクロップドブラウス
商品番号 N98005538276
商品名

新品タグ付き　SNIDEL スナイデル　フリルティアードクロップドブラウス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入しましたがサイズが合わなかったので出品します。試着のみ、タグ付きです。その日のうち、または翌日、すぐ発送します。テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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