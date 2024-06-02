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【未開封新品】ノースフェイス　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　ポーチ　男女兼用
商品番号 H16223017061
商品名

【未開封新品】ノースフェイス　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　ポーチ　男女兼用
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★★値下げ不可★★★ブラック色★未開封ですので、ラッピングすると、プレゼントにもなります。（最後の写真）●PC周辺機器の収納に便利なクッション性のある小物ポーチ●クッション性のあるメインコンパートメント●本体内部にメッシュポケット●トップにグラブハンドル●取り外し可能なショルダーストラップ■サイズ：H18cm×W26cm×D6.5cm■素材：80Dポリエステルジオエンボス■重量：135g■容量：5リットル●国内正規品（ゴールドウィン）●安心の【ザ・ノース・フェイス保証制度のタグ付き】　●男女兼用ユニセックスほか、ノースフェイスのキャップやTシャツ、リュック、サイフ、バックなども出品しております。『値下げは、一切考えておりません。』価格の相談は、スルーさせていただきます。あらかじめご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/assessor190003.html
http://narcologia.ru/goods/enquire601789.html
http://narcologia.ru/goods/organization956862.html
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