ガブス×フィアット　トートバッグ

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商品詳細
セレクトショップにて購入。使用回数は少なめですが しばらくクローゼットで眠ったままでした。ご理解いただき ご検討下さい。サイドと 底にあるボタンを留めると ころっとした形に変わります。その日のコーディネートや 気分で 楽しんで下さい。サイズ横38cm縦30cm多少の誤差があることを ご理解下さい。保存袋付き¥35,000ぐらいで購入したか？と思います。
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