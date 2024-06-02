イエロー アナスイ ANNA SUI ラウンド 長財布 ヴィンテージローズ 新品

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財布、パスケース、定期入れ、キーケース、名刺入れ、シガレットケース、バッグ、ポーチ、ハンカチ出品中▼商品一覧はこちら↓#kaアナスイ財布＊コメント無しでご購入いただいて構いません。コメントは通知が来ないため、気が付かないことがあります。＊専用や取置対応は致しかねます。＊値下げ交渉は対応しておりません。＊発送方法：暫定的にらくらくメルカリ便に設定していますが、平日昼間はゆうゆうメルカリ便、土日祝や夜間はらくらくメルカリ便で発送します。お届け日時の指定は出来ません。【商品状態】新品、未使用＊ダメージがある場合は写真に掲載しています。【セット内容】写真に写っているものPAUL\u0026JOEジルスチュアートピンキー\u0026ダイアンツモリチサトなども出品しています。