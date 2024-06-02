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Ted Baker ブラックレーストップス
商品番号 I46590797540
商品名

Ted Baker ブラックレーストップス
ブランド名 テッドベイカー
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TedBakerのレーストップスです色はブラックです。全体がレースで覆われていて、袖口もレースがついています。裏地もついていますので、スケ感は少なめです。ズボンにもスカートにも合わせていただける長さのトップスです。サイズはゼロですが、海外で購入したのでSサイズ相当かと思います。私はサイズアウトしてしまったのですが、ぜひ今から秋口まで長く来ていただければと思います。カラー···ブラック柄・デザイン···レースネック···クルーネック季節感···春、夏、秋購入時の金額¥14,000
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