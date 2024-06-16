休日と詩　丸えりトップス　定価13,000

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素材···コットン柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋詳細はまた後ほど更新致します。当方、ミズイロインド（mizuiroind）をはじめとするmarcourtブランド、アーツアンドサイエンス（artr\u0026science）、ナチュランブランド、エンフォルド、universaltissu、universalsevenなどスタンダードデザイン、アシンメトリー的なデザインを好んで購入することが多いです。大人のおしゃれ手帖、ナチュリラ、CLUEL（クルーエル）、LaLaBegin（ララビギン）、素敵なあの人などの雑誌を好んで見ています。