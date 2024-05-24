ARMANI Ｍ 麻

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪ITALYサイズ40日本(9号)綺麗な状態のうちにお譲りしたいと思います。クリーニング済み。即購入OKです！素人自宅保管品です。細やかな点まで気になる神経質な方はご購入をお控えください。購入後のキャンセル、返品返金はお断りします。他のサイトにも出品しているので途中削除する場合があります。配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事のの都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご理解のある方どうぞよろしくお願いいたします。
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