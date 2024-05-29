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インド　ANOKHI 7部袖　ワンピース
商品番号 N96248320015
商品名

インド　ANOKHI 7部袖　ワンピース
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···オレンジ　白袖丈···七分袖素材···コットン　非常に細い番手糸の手織り布です。　　　とても軽くて肌触りが非常にいいです。季節感···春、秋サイズ…ＸＳの表示ですが日本のＭ〜Sのサイズ感です。着丈…75cm脇…50cm裾…前後ラウンドカット衿ぐり…U字型＊胸や袖口のカッティングデザインが可愛く、手が込んでいます。ANOKHIなので縫製がとても丁寧です。
http://narcologia.ru/goods/secretarial950316.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric559745.html
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