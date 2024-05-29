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- インド ANOKHI 7部袖 ワンピース
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商品詳細
カラー···オレンジ 白袖丈···七分袖素材···コットン 非常に細い番手糸の手織り布です。 とても軽くて肌触りが非常にいいです。季節感···春、秋サイズ…ＸＳの表示ですが日本のＭ〜Sのサイズ感です。着丈…75cm脇…50cm裾…前後ラウンドカット衿ぐり…U字型＊胸や袖口のカッティングデザインが可愛く、手が込んでいます。ANOKHIなので縫製がとても丁寧です。
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