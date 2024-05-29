THE SHINZONE ザシンゾーン シルクTシャツ Free

THESHINZONEザシンゾーンシルクTシャツFreeWhite(SILK100％)日本製¥28,080+税店舗購入です、ウォッシャブルシルクを用いたシルク100％の素敵なTシャツです2回位着用しエマールで洗濯しました、Shinzoneシルクパンツと合わせて購入しましたが、似合わず保管していました写真が見当たらないので残念ですが、モデル176cmスタッフ166cm着用スタイリングでした(私は154cmなで肩)着心地がいい上品な光沢あるシルクをデイリーに使用できてお勧めの1枚ですカラー表記はWhiteですが薄いエクリュに光沢感です(写真が上手く撮れず申し訳ありません)



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