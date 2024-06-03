【随心堂】唐津焼　希少美品　魚皿　蓮皿　中皿　小皿　4点セット　飾物　G20

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サイズ高約4.5㎝直径約17cm 高約24㎝直径約1.5cm高約11㎝直径約4cm高約7.5㎝直径約3.5cm大変素晴らしい厳選作品でございます！大事にしていただける方をお待ちしております。経年や使用によるスレ・時代汚れ等御座います。キズ等は目立つ物は画像にてアップ致しますが、見落としなどがあるやもしれませんので恐れ入りますが全体画像にて入念なご確認のほどよろしくお願いいたします。特筆すべきキズや画像上で分からないであろう点、ニュウや割れ、瑕疵は必ず明記するよう心掛けて御座いますが、古いものですので、細かな小キズや古い上手な補修の有無、箱がある場合は蔵汚れや紐の有無・全体の状態などは必ず画像を入念にご参照の上ご検討下さい。後のご使用に関する漏れ・破損は補償出来ませんのでご承知おきください。