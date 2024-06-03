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商品詳細
＊ブランド・POLORALPHLAUREN＊サイズ・キッズサイズL（レディースサイズXS〜Sサイズぐらい）＊商品状態・数回着用 汚れなし ※ネイビー特有の白っぽさは少しあり。POLORALPHLAURENのポロシャツです☺︎ポニーの刺繍がいっぱいで可愛くパッと目を惹きます◎ポニー好きの方にぜひ♡ネイビー地にブルー系のグラデーションがおしゃれなデザインです！キッズサイズならではのデザインで大人のサイズでは中々見かけないのでおすすめです◎カジュアルにデニムやスカートにも合いゴルフなどのスポーツにもピッタリです◎※プロフィールを一読した上でご購入下さいませ。ご検討よろしくお願い致します。
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ポロ ラルフローレン ポロシャツ トップス ネイビー 総柄 人気 完売
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