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ポロ　ラルフローレン　ポロシャツ　トップス　ネイビー　総柄　人気　完売
商品番号 I19643256083
商品名

ポロ　ラルフローレン　ポロシャツ　トップス　ネイビー　総柄　人気　完売
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 2,058 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊ブランド・POLORALPHLAUREN＊サイズ・キッズサイズL（レディースサイズXS〜Sサイズぐらい）＊商品状態・数回着用　汚れなし　※ネイビー特有の白っぽさは少しあり。POLORALPHLAURENのポロシャツです☺︎ポニーの刺繍がいっぱいで可愛くパッと目を惹きます◎ポニー好きの方にぜひ♡ネイビー地にブルー系のグラデーションがおしゃれなデザインです！キッズサイズならではのデザインで大人のサイズでは中々見かけないのでおすすめです◎カジュアルにデニムやスカートにも合いゴルフなどのスポーツにもピッタリです◎※プロフィールを一読した上でご購入下さいませ。ご検討よろしくお願い致します。
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