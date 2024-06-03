最終値下● ボッシュ　フロントタックブラウス　#ボッシュ　#ピンキー＆ダイアン

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そろそろ夏物も終わりにしようかと思ってますので、ご検討頂けると幸いです。(*´-`)ボッシュのとても人気のあったブラウスです。お色は白。サイズ38定番のアイテムなので、末長く使って頂けると思います。スーツの下に着てもステキなんです。身幅108着丈59素材:ポリエステル100%１回のみ着用とても綺麗なお品です。ただし洗濯タグが不快だったので切ってある事と糸のほつれ（洗濯タグの裏辺り）があります。1センチも無いほつれなので手縫いで（外に出ないので）直して頂ければ良いかと思います。以上の事をご理解いただける方のみご購入検討お願い致します。※他にもボッシュブラウス複数出品してます『パウダリーな糸使いで適度なふくらみがあり、滑らかなタッチと落ち感が特徴です。イージーケアに富んだジョーゼット素材です。上品なフロントタックブラウスは、スタンドカラーで甘くならないように。袖も腕がキレイに見えるバランスにこだわりました。後ろはファスナー明きで素材のナチュラルストレッチも相まって、メイクも気にせずストレスなく着用できます。ボトムを選ばず夏の通勤スタイルが完成します。』#イエナ#トゥモローランド#アナイ#イネド#マーリエパーエフデ#ships#ビッキー#クイーンズコート#ノーリーズ#インディヴィ#アンタイトル#スナイデル#グレースコンチネンタル#ロペ#ロートレアモン#ボールジィ#トゥモローランド#ビアッジョブルー#ボッシュ#ピンキー＆ダイアン#Ｎナチュラルビューティ