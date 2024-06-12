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内藤ルネ　ティシャツ　Tシャツ　カットソー
商品番号 D30848428276
商品名

内藤ルネ　ティシャツ　Tシャツ　カットソー
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,463 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)”【商品説明】ご覧下さりありがとうございます。内藤ルネ美術展で購入したグッズです。サイズはS4,095円で購入左袖にラインストーンのモチーフが付いてます新品未使用状態も美品です。◆お値下げ交渉は不可。お値下げ交渉は見つけ次第、いつもご返信無しで削除、ブロックとなります。ご了承ください。◆発送はご入金確認後2～3日日以内に発送致します。◆ご購入手続き前にはトラブル防止のためプロフィールに目を通して下さい。スムーズなお取り引きをよろしくお願いします(*¨̮*)❤︎.*
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