agnes b.VOYAGE ショルダーバッグ

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
※出品時より値下げしました。アニエスベーのショルダーバッグです。こちらで購入して、数回だけ使用しました。大きさ、およそ17センチ×25センチ×8センチ光にあてると、表面にうっすらキズが見えます。こちらは購入した時からついておりました。気になるほどではありませんが、気になさる方は購入を控えてください。底のカドなどには大きなキズや擦れはありません。お値下げや質問等、お気軽にどうぞ。－－－－－－－－－－－－－－－－カメラバッグ、アンジェル、angele、カラー...ブラック種類...その他ショルダーバッグ素材...牛革(本革)
http://narcologia.ru/goods/injure699467.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle486966.html
http://narcologia.ru/goods/recommended302590.html
NS24－09 ショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME（アニエスベー ...
RAS33－04 ショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME（アニエスベー ...
RAS02－05 ミニショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME ...
OAS14－02 2wayミニショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME ...
QAT01－04 ショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME（アニエスベー ...
NS24－01 ショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME（アニエスベー ...
OAS14－02 2wayミニショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME ...
SAS15-01 ショルダーバッグ | アニエスベー ボヤージュ(agnes b.Voyage ...
IS12F－05 The b. 2wayミニショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME ...
RAS33－01 ショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME（アニエスベー ...
SAS15－01 ショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME（アニエスベー ...
QAT01－04 ショルダーバッグ
agnes b. VOYAGE FEMME/アニエスベー ボヤージュ ファム）PAS13－05 ...
http://narcologia.ru/goods/injure699467.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle486966.html
http://narcologia.ru/goods/recommended302590.html
NS24－09 ショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME（アニエスベー ...
RAS33－04 ショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME（アニエスベー ...
RAS02－05 ミニショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME ...
OAS14－02 2wayミニショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME ...
QAT01－04 ショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME（アニエスベー ...
NS24－01 ショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME（アニエスベー ...
OAS14－02 2wayミニショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME ...
SAS15-01 ショルダーバッグ | アニエスベー ボヤージュ(agnes b.Voyage ...
IS12F－05 The b. 2wayミニショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME ...
RAS33－01 ショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME（アニエスベー ...
SAS15－01 ショルダーバッグ ｜agnès b. VOYAGE FEMME（アニエスベー ...
QAT01－04 ショルダーバッグ
agnes b. VOYAGE FEMME/アニエスベー ボヤージュ ファム）PAS13－05 ...