agnes b.VOYAGE ショルダーバッグ

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agnes b. VOYAGE FEMME/アニエスベー ボヤージュ ファム）PAS13－05 ... agnes b. VOYAGE FEMME/アニエスベー ボヤージュ ファム）PAS13－05 ...

※出品時より値下げしました。アニエスベーのショルダーバッグです。こちらで購入して、数回だけ使用しました。大きさ、およそ17センチ×25センチ×8センチ光にあてると、表面にうっすらキズが見えます。こちらは購入した時からついておりました。気になるほどではありませんが、気になさる方は購入を控えてください。底のカドなどには大きなキズや擦れはありません。お値下げや質問等、お気軽にどうぞ。－－－－－－－－－－－－－－－－カメラバッグ、アンジェル、angele、カラー...ブラック種類...その他ショルダーバッグ素材...牛革(本革)