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agnes b.VOYAGE ショルダーバッグ
商品番号 W39810508811
商品名

agnes b.VOYAGE ショルダーバッグ
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※出品時より値下げしました。アニエスベーのショルダーバッグです。こちらで購入して、数回だけ使用しました。大きさ、およそ17センチ×25センチ×8センチ光にあてると、表面にうっすらキズが見えます。こちらは購入した時からついておりました。気になるほどではありませんが、気になさる方は購入を控えてください。底のカドなどには大きなキズや擦れはありません。お値下げや質問等、お気軽にどうぞ。－－－－－－－－－－－－－－－－カメラバッグ、アンジェル、angele、カラー...ブラック種類...その他ショルダーバッグ素材...牛革(本革)
http://narcologia.ru/goods/injure699467.html
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