【激レアカラー】00s'/y2k/adidas/ナイロンパンツ/希少ホワイト/M

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【激レアカラー】00s'/y2k/adidas/アディダス刺繍ロゴ◎ナイロンパンツ/希少ホワイト/Mドローコードにて絞り調整可能◎カラー:ホワイト×ブラック素材:ポリエステルサイズ:M全長:100股上:30股下:70ウエスト:70(ゴム紐)裾幅:18(ドローコード)※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。多少の使用感あります※生地が薄くやや透け感あります完璧を求める方はご遠慮ください。中古品ですのでご理解いただけますようよろしくお願いします。【送料無料】フォロワー登録しご購入頂くとお得です1000円〜100円引き3000円〜300円引き5000円〜500円引き10000円〜1000円引き購入前に フォロワー割でとコメント頂ければ対応させて頂きます。