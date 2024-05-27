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極上美品 COACH コーチ シグネチャー ヌメ革 肩掛け バッグ
商品番号 L45481135072
商品名

極上美品 COACH コーチ シグネチャー ヌメ革 肩掛け バッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ご覧頂きありがとうございます★　　　　　　　　********************　　　お値引き交渉・フォロー割引をしております　　　　　　　　*******************【状態】ヌメ革部分にごく僅かな薄ジミがあるくらいで、全体的に非常に綺麗なお品です。【サイズ】W上部27㎝、底部22㎝×H26㎝×D11.5㎝ハンドルの高さ　26㎝★肩掛け可能【購入元】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品全て鑑定済商品ですので、ご安心してお買い求めください。◎古物商許可証:長崎県公安委員会許可921090000590※画像の追加(着画含む)は、ご対応できませんので宜しくお願いします。※大幅なお値下げ交渉のコメントは削除させて頂きます。※お品についての説明は、あくまでも私見にて状態をお伝えしておりますので、見落とし等があるかもしれません。細かい部分をお気になさる方は、購入をお控え下さいますよう、お願い致します。230613ET1-1A5292
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