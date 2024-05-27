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【YONFA 】ヨンファ スクエアショルダーバッグ
商品番号 D34895252055
商品名

【YONFA 】ヨンファ スクエアショルダーバッグ
ブランド名 エディットフォールル
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで譲っていただきましたが、使用機会がない為、出品することにしました。ファスナーの持ち手の4つのうち１つが取れてしまっています。（写真ご参照ください）ファスナー部分をサイドにずらしておけば気にならないかもしれません。また片側のネジ部分が固くあまり可動しにくくなっています。数回使用して、使い勝手に特に問題は感じませんでした。（感じ方は個人差があることをご了承ください。）使用感はある為、こちらのお値段にさせていただきました。物もたくさん入り使い勝手の良いバッグです。商品状態をお写真でご確認頂き、ご理解頂けた方にご購入頂けたら嬉しいです。
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