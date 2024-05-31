新品 ユニクロ / 防風アウターフリースステンカラーコート NATURAL

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送料無料匿名発送即購入okユニクロ防風アウターフリースステンカラーコート花山瑞貴さん着用。お客様の声をもとに、メンズで好評の防風フリースがウィメンズにも登場。軽くて柔らかく、風を通しにくく暖かさをキープ。・防風機能を備えたフリースアウター。・カジュアルでありながらモダンな雰囲気を醸し出している、ステンカラーとボタン付きデザインのミドル丈コート。・コクーンシルエットが美しく、いろいろなアイテムと重ね着しやすい。お色はNATURALタグ付き新品です。サイズはL＊発送の際に、多少圧縮しての梱包になります。ご了承ください。