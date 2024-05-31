♡ツルバイマリコオイカワ　パールデザインバッグ　Edieショルダーバッグ

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TSURUbyMARIKOOIKAWAツルバイマリコオイカワクラシカルなスクエア型にコロンとしたサイズ感が可愛いミニBAG.パールがフェミニンな印象で、デイリーに大活躍。お手入れがしやすい素材なのも嬉しいポイント。肩掛けの紐は取り外し可能で雰囲気を変えて楽しめるもの嬉しい！Edieパールデザインバッグ 2way定価 14300円カラー ブラック パールサイズミニ 幅18.5 高さ12.2 マチ7.7♡結婚式で1度短時間使用しました。マチがあるので結構入ります。外ポケットにスマホを入れて使いました。♡ショルダーにもなるので便利です。ショルダーベルトはバッグの中に入れて発送致します。♡自宅保管しておりますので神経質な方はご遠慮ください。♡コメントの際はプロフィール確認後お願いします。#TSURUbyMARIKOOIKAWA#Edie#パールデザインバッグ#ツルバイマリコオイカワ#パールバッグ#drawer#yori#ユナイテッドアローズ#sono#フレイID#スナイデル#グレースコンチネンタル#フォクシー#セルフォード素材···牛革(本革)カラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグ