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♡ツルバイマリコオイカワ　パールデザインバッグ　Edieショルダーバッグ
商品番号 Y27208204248
商品名

♡ツルバイマリコオイカワ　パールデザインバッグ　Edieショルダーバッグ
ブランド名 ツルバイマリコオイカワ
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TSURUbyMARIKOOIKAWAツルバイマリコオイカワクラシカルなスクエア型にコロンとしたサイズ感が可愛いミニBAG.パールがフェミニンな印象で、デイリーに大活躍。お手入れがしやすい素材なのも嬉しいポイント。肩掛けの紐は取り外し可能で雰囲気を変えて楽しめるもの嬉しい！Edieパールデザインバッグ　2way定価　14300円カラー　ブラック　パールサイズミニ　幅18.5　　　　　　高さ12.2　　　　　　マチ7.7♡結婚式で1度短時間使用しました。マチがあるので結構入ります。外ポケットにスマホを入れて使いました。♡ショルダーにもなるので便利です。ショルダーベルトはバッグの中に入れて発送致します。♡自宅保管しておりますので神経質な方はご遠慮ください。♡コメントの際はプロフィール確認後お願いします。#TSURUbyMARIKOOIKAWA#Edie#パールデザインバッグ#ツルバイマリコオイカワ#パールバッグ#drawer#yori#ユナイテッドアローズ#sono#フレイID#スナイデル#グレースコンチネンタル#フォクシー#セルフォード素材···牛革(本革)カラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/traverse601926.html
http://narcologia.ru/goods/unusable735774.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose861840.html
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