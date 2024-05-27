風炉 茶釜 電熱器 唐銅朝鮮風炉釜(米山造) 野々田電熱器 茶道具 お点前道具

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商品詳細
ご覧頂き ありがとうございます。唐銅朝鮮風炉に野々田製電熱器の組み合わせになります。敷板付き◎出品商品#宝美堂茶道具 ［風炉釜］美品駒方米山造(在銘)唐銅朝鮮風炉釜です。風炉口に細かい擦り傷ありますが、それ以外本体は傷汚れも無く綺麗な風炉になります。唐銅蓋釜環(新品)木製元箱サイズ胴径 ２９センチ高さ ３３センチ釜口 １０センチ ［電熱器］野々田製電熱器１００Ｖ／４１０Ｗ中間スイッチ付き通電確認済み問題ございません。少し汚れ錆びございますが、欠け割れはございません。紙共箱入り◎敷板木製黒色３０センチ角細かい擦りございます。サービスおまけ程度にお考えくださいませ。サイズは素人計測です。若干の誤差ございます。経年風炉釜電熱器になります。完品新品ご希望の方はご購入お控えくださいませ。出品映像は照度遮光によって実物と若干の色目が異なって見える事がございます。#宝美堂茶道具#駒方米山#唐銅朝鮮風炉#朝鮮風炉釜#風炉釜#野々田製電熱器#炭型ヒーター#敷板#茶道具#お点前道具
http://narcologia.ru/goods/marshal643680.html
http://narcologia.ru/goods/unusable843174.html
http://narcologia.ru/goods/passionate237713.html
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