新品　HERMESエルメスツイリー　ツイリースカーフ2023年

エルメスツイリー ファクトリー・スーツエルメスツイリー今年の５月に購入しました。税込30800円です。人気のお色味で紹介頂きまさしたが、なかなか使う機会がなく、新品のうちに出品します。落ち着いたお色味で合わせやすいかと思います。※写真を撮る為に、開封しましたが、新品未使用です。購入した時のままの状態で保管していたので、若干シワがあります。（丸めて入れてあるので）自宅保管の為、神経質な方、細かいことが気になる方はお控え下さい。※お箱、ショッパーお付けします。※返品は受け付けていません。



2023年春夏新作 HERMES エルメス スカーフ ツイリー オブジェ ドゥ キュリオジテ グリスブルーエット/ミール シルク100％ 新品



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新品未使用展示品 HERMES エルメス PANTIN CITY パンタン シティ ...



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