【新品未使用】クールカレアン 本革 ショルダーバッグ レザーバッグ ブルー

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商品詳細
クールカレアン店頭品のCANONICAショルダーバッグです。＊ジェニュイン・レザー使用＊定価¥13,200(税込)サイズが小さく、使用機会がないため、お譲りしたいと考えております。※写真撮影以外は触れておらず、新品未使用品です。ベルト長さ調整可能です。内側にはポケット付いておらず。マグネットによる開閉です。(素人による測定)縦15×横22(最大部分)×マチ8カラー···ブルー種類···ミニショルダーバッグ素材···牛革(本革)
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