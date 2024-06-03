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【大きいサイズ】エマフローレス　パールボタンロングワンピース　ネイビー
商品番号 P30283289241
商品名

【大きいサイズ】エマフローレス　パールボタンロングワンピース　ネイビー
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【プロフィール文をお読みください】タグなしですが、試着のみの新品・未使用です。3Lネイビー定価:16,800円【採寸】肩幅→約40㎝身幅→約48㎝ウエスト幅→約43㎝着丈→約122㎝保管上又は梱包した際にシワが付いてしまうこともあります。ご容赦ください。値下げ交渉不可。まとめ買いの場合はご相談ください。売れなければ別フリマ出品予定のため、8月末で削除します。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln251102.html
http://narcologia.ru/goods/diamond461658.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation300321.html

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【大きいサイズ】【秋新作】ドットFrillワンピース　EMMA FLORES / エマフローレス

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