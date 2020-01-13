プラダ　PRADA 三角ロゴプレート　折り財布

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写真の通り目立った破れや剥がれはないです。数年自宅保管しており、中古品につき細かな擦れ傷写真でご確認下さい。中古品であることをご理解いただきご購入をお願いします(^^)約10cm×約16cm断捨離中のため、他にも出品しています。下記ハッシュタグより是非ご覧くだい(^^)#tayusa一覧#PRADA#プラダ#財布カラー···ブラック柄・デザイン···無地