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【未使用品】アンティカ　コックコート シャツ
商品番号 D23315895605
商品名

【未使用品】アンティカ　コックコート シャツ
ブランド名 アンティカ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···コットン(綿)身幅:64/肩幅:65/着丈:821そで丈:49/すそ周り：132買ったものの一度試着した程度で後はずっとクローゼットにしまっていました。#レディース#メンズ#長袖#無地#スタンドカラー#コットン
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