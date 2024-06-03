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- 【未使用品】アンティカ コックコート シャツ
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商品詳細
色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···コットン(綿)身幅:64/肩幅:65/着丈:821そで丈:49/すそ周り：132買ったものの一度試着した程度で後はずっとクローゼットにしまっていました。#レディース#メンズ#長袖#無地#スタンドカラー#コットン
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