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CH-1(SUPER Chorus)ピンクラベル初期型
商品番号 W72670207062
商品名

CH-1(SUPER Chorus)ピンクラベル初期型
ブランド名 ボス
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CH-1(SUPERChorus)BOSSピンクラベル初期型で、アナログ仕様になっています動作確認済みです外箱付き定価12600#BOSS#CH_1_SUPERChorus_種類···エフェクター・プロセッサー
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