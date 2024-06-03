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- 【お値下げ】ラルフローレンポロジーンズの半袖ニット
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商品詳細
ベージュの畔編みのニットですので、ゆとりをもってお召し頂けます。袖が短くオシャレなニットです平置きサイズ身幅32cm 着丈55cm 袖丈17cmハイネック7cm
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