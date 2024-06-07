deuxieme classe コットンプルオーバー ショートスリーブシャツ

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商品詳細
deuxiemeclasseドゥーズィエムクラスで購入したコットンプルオーバーショートスリーブシャツです(^^)※フォローいただける方のみ，お気持ちお値引きさせていただきます。※実物は，画像２〜10枚目です。実物のお色は，着画像に近いです。カラー：ホワイトサイズ：フリー。着丈67，身幅52（素人採寸ご了承くださいませ）購入価格：¥16,200円税込状態：着用１回。タグ付き。選択可ですが，着用後クリーニング店でお洗濯しております。目立つ汚れが等はありません。コットン100％，日本製MADISONBLUE/マディソンブルー，アパルトモン，シータパランティカ，ドレステリア、ACNE、トーガ、TOGA、アメリカーナ、イエナ、ユナイテッドアローズ、A.P.C.、マークジェイコブス，CHANEL、シャネル、ENFOLD、エンフォルド、DeuxiemeClasse，APSTUDIO，HYKE，JOURNALSTANDARD，TOMORROWLAND，REMIRELIEF，フランツロアー，CITIZENSofHUMANITY，SURT/サート，JOHNBULL/ジョンブルなどお取り扱いのアパルトモンがお好きな方(^^)色々出品中カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/rebellion411478.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln552602.html
http://narcologia.ru/goods/waveform654317.html
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