値下げ！　クラネ　ウエストギャザードッキングカットトップス

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ご覧いただきありがとうございます♡夏服処分に伴い5000円→4000円に値段変更致しました！◼︎商品説明クラネ CLANE綿47%レーヨン47%ポリウレタン6%着丈 約56cm身幅 約47cm◼︎状態複数回着用しています目立った汚れ等はありませんが、自宅で洗濯は複数回しているため、ご了承の上ご購入ください◼︎その他何か質問がありましたらお気軽にコメントにてお聞きください！値下げ交渉はお断りさせていただいておりますので、ご了承くださいませ柄・デザイン···無地袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏