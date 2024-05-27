大型作品 作者題名不詳 水墨画 華 水彩 花 中国 額装済 美術品 絵画

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大型作品作者題名不詳水墨画華水彩花中国額装済美術品絵画ご覧いただきありがとございます。【商品説明】お客様からの依頼品です。詳細不明です。【仕様】作者：不詳作品名：不詳技法：水墨画額サイズ：縦約87.5㎝ 横約68㎝厚さ約3.5㎝状態：中古サイン：なし朱印あり額装：あり付属品：なし【商品の状態】額装に経年による傷や汚れ、アクリル板に少し傷がございます。盤面はシワあり