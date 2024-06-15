【値下げ】マイケルコース　ハンドバック

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商品詳細
マイケルコースのハンドバッグでカラーはアイボリーです。2020年の1月頃購入し、3万7千円程度だったかと思います。数回使用したのみですので綺麗かと思います。また、ショルダーにできる紐も付いておりますので、肩掛けでもご使用いただけます。(長さ調節可)●サイズ縦幅約20cm横幅一番広いところ約30cm、底26cmマチ13cm●素材：牛革●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。ご連絡いただければ値下げ交渉も可能です。どうぞよろしくお願い致します。
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