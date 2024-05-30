HERMES エルメス カシミヤマフラー

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■ブランド名HERMESエルメス■品名HERMES エルメス カシミヤ100％■サイズ横約32㎝ 縦約152㎝(飾り部分含まず)素人採寸の為誤差はご了承ください。■付属品なし目立つようなダメージはなく、気持ちよく使用いただけるマフラーとなります。写真最後に僅かなスレかと思われるポイントがあったため、アップしました。全体的にコンディションはいいかと思います。ご理解の上、ご判断ください。