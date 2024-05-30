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HERMES エルメス カシミヤマフラー
商品番号 Y96262892446
商品名

HERMES エルメス カシミヤマフラー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 11,836 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド名HERMESエルメス■品名HERMES　エルメス　カシミヤ100％■サイズ横約32㎝　縦約152㎝(飾り部分含まず)素人採寸の為誤差はご了承ください。■付属品なし目立つようなダメージはなく、気持ちよく使用いただけるマフラーとなります。写真最後に僅かなスレかと思われるポイントがあったため、アップしました。全体的にコンディションはいいかと思います。ご理解の上、ご判断ください。
http://narcologia.ru/goods/reflector571864.html
http://narcologia.ru/goods/injure539667.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce684655.html
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