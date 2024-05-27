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Tony Smith セミアコ
商品番号 P94700988251
商品名

Tony Smith セミアコ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 13,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トニースミスのセミアコ、ほぼ使用しておらず機材整理で出品します。価格帯の割にはかなりコストパフォーマンスの良い個体だと思います。プレイアビリティも良好、ちゃんとセミアコの音がします。傷もほぼなくフィルムも貼ったままで新品に近い状態ではありますが、一応やや傷や汚れありとしておきます。手頃なセミアコが一本欲しいと言った方、如何でしょうか。何卒宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/scissoring673896.html
http://narcologia.ru/goods/ordering872879.html
http://narcologia.ru/goods/conception387957.html
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