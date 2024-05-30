《 未使用 》フェンディ FENDI エフイズ 長財布 スタッズ 黒

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#ゆり出品☆ご覧頂きありがとうございます。大変珍しいシルバーのスタッズがアクセントのオシャレなお財布です。上質なレザーにＦＥＮＤＩのメタルロゴで、収納力や実用性にも優れたオススメのお品です。【仕様】スナップボタン開閉式小銭入れ×1札入れ×2カード入れ×10オープンポケット×4【サイズ】約横19cm×縦9.5cm×マチ3cm【カラー】ブラック【素材】レザー【付属品】なし未使用ですが、自宅保管の為、完璧を求める方はご購入をお控え下さい。ブランドリサイクルストアスマイルにて購入した正規品ですので、安心してお買い求め下さい。先に購入して頂いた方を優先致します。不明点はご質問下さい、宜しくお願いします(^-^)他にも、ルイヴィトン・エルメス・シャネル・グッチ・ロエベ・セリーヌ・サンローラン等出品していますので、是非一度ご覧下さい。#ゆり出品☆