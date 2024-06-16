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ピオヌンナル　ReSTART カフェベージュ
商品番号 A85457129157
商品名

ピオヌンナル　ReSTART カフェベージュ
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

pionunnalPIANOピオヌンナルリスタート色:カフェベージュ使うつもりで袋から出し、そのまま保管しておりましたが、使う機会がないため出品します。袋から出しただけの新品未使用品です。W570mm×H320mm×D200mmオープンポケット１つハンドル長さ44cm　幅3cm
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