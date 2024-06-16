ピオヌンナル　ReSTART カフェベージュ

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商品詳細
pionunnalPIANOピオヌンナルリスタート色:カフェベージュ使うつもりで袋から出し、そのまま保管しておりましたが、使う機会がないため出品します。袋から出しただけの新品未使用品です。W570mm×H320mm×D200mmオープンポケット１つハンドル長さ44cm 幅3cm
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