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ミラノにて購入し半年程使用しましたので使用感は少しあるかと思いますが、大きな傷等はないです。小さな傷汚れなど写真にて確認してくださると助かります。(写真3枚目ロゴ部分の少し剥げ、角の黒ずみ)(写真5枚目少し傷)(写真9角の黒ずみ)(写真10枚目少し傷)傷もあまり目立つものはないです。カードが沢山はいるのでとても使いやすいと思います！定価は10万円程でした。プチプチに入れて発送します。あくまでも中古品の為、神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えください。即購入OKです！