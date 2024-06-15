美品♪ アーバンリサーチドアーズ 半袖ワイドタックシャツ オーバサイズシャツ白

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✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼URBANRESERCHDOORSアーバンリサーチドアーズ半袖ワイドタックシャツオーバーサイズシャツビックシルエットドロップショルダー洗えるコットン✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼ドアーズのオーバーサイズシャツ。パキッとした白が爽やかさと清潔感のある人気のお品です。ゆったりたっぷりとした身幅と丸みを感じさせるラウンドシルエットがたまらなく可愛い1枚。ウエストと背中側に入ったタックがふくらみ過ぎを抑え、立体的で美しいラインを作ってくれます。ちび襟なのでシンプルにそのままでも、抜け襟にしてもハンサムめに品よく仕上がります。控えめな光沢感を感じさせるつやのあるコットン生地はしなやかでとても着心地がいいです。数回の着用感でシミ汚れなくきれいなお品です。〇表記サイズOne詳しくは実寸サイズをご確認下さい↓〇平置きサイズ肩幅約49cm身幅約68cm裄丈約34cm着丈約69cm〇素材綿100%〇カラー白ホワイト※計測値の多少の誤差はご了承ください。※タイトルや説明文にない撮影小物は付きません。✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼▼トップス他にも出品しております▼#HONORIのトップス一覧▼すべての商品一覧は▼#HONORIの商品一覧✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼★即購入OKです。★コメントいただいている最中でも、即購入の方を優先させていただいております。トラブル防止のため、専用出品は基本的に行っておりません。#URBANRESERCHDOORS#アーバンリサーチドアーズ#オーバーサイズシャツ#ビックシルエットシャツ#ビックシャツ#半袖シャツ#白シャツ素材···コットン427Z22700229769カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏