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FRED PERRY Twin Tipped ポロシャツ 白色 新品　S
商品番号 B51918112929
商品名

FRED PERRY Twin Tipped ポロシャツ 白色 新品　S
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 3,073 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♡同梱の場合、200円割引します♡♡1枚は持っていたい定番アイテム------------------------------------------------◎人気スポーツブランド〈FREDPERRY（フレッドペリー）〉から、スタンダードなポロシャツが登場。スリムなプロポーションが特徴で、スポーティーながら女性らしい印象のひと品です。●定価：11550●メーカー品番：G3600●カラー：WHITE●サイズ:8(Sサイズ相当)　ほどよいフィット感と伸縮性で着心地も◎。　着丈62.5/肩幅/39.5/身幅/45/そで丈22.5●素材：綿100%★ほかの色もございますので、コメントにてお問い合わせください。◆値引き交渉をお受けしませんので、予めご了承ください。-------------------------------------------------生地の厚さ：普通透け感：ややあり伸縮性：あり光沢感：なし裏地：なし※製造時期により、多少の色味やサイズ、柄の変更がある場合がございます。また、写真の写り具合により、実際よりも色味が違って見える場合があります。予めご了承ください。#フレッドペリー#FREDPERRYYF01
http://narcologia.ru/goods/waveform513717.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic455812.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild810952.html

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