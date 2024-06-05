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US 00s 【 adidas 】ラインTシャツ　スポーティ　Y2K
商品番号 L92380943858
商品名

US 00s 【 adidas 】ラインTシャツ　スポーティ　Y2K
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらから全商品→#服飾学生の古着屋[ブランド名]adidas[状態]目立った汚れは無いですが古着商品ですのでご理解お願い致します[色]ブラック　黒色[詳細説明]2022-23トレンドアイテム　Y2K男女兼用　ユニセックス　商品です。ので　メンズ　レディース　どちらでもご着用なれます。1点物ですので、購入気になっている方はお早めに。[サイズ]表記:L身幅50cm着丈71.5cm肩丈43cm袖丈17.5cm素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。商品画像は素人の撮影及びモニターの状況やフラッシュで色が若干違って見えることがあります。メンズ　レディース　ヴィンテージ　アーカイブ　ストリート　y2kカジュアル　モード　裏原　レトロ　コンテナ　コンテナストア　サイケ　contenastore11747391vintagearchive50s60s70s80s90s00sフェアリーグランジfairygrungemcblingマクブリング　ミリタリーサイバーテック軍　ロザリオ　00年代90年代80年代70年代派手　パンクブリーチダメージ加工加工モード　軍モノ2000デザイナーズohnlawrencesullivanサリバンyprojectMidorikawaチャールズ　CharlesJeffreyLoverboyラフシモンズ　jeanpaulgaultierゴルチエ　20471120グランジkikomasuナンバーナイン　ヒステック　hystericglamourサイケ　undercovertheelephantdolceandgabbanasyu.アンカバ　ficceヒッピー　blackmeansisseymiyakesullentokyohiyadamgoffaxデザイン個性的色落ちパッチワーク　加工ダメージかすれワッフルロゴ　編み込み十字架ドクロクロスパール　ブリーチミリタリークラッシュ　激チャラ　レア　ゆるだぼ　スケーター　希少　超激レア　入手困難　古着男子　古着女子　ビックシルエット　オーバーサイズ　チャラ　Tシャツ　スポーツ
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