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カラー...ブルー襟付きノースリーブですが、襟が大きいので半袖くらい、腕がでます。購入したのですが試着程度で着なくなったのでお譲りします。ただの写真の通り、少々汚れがありますので了承いただける方でお願いいたします。YAMADAYAヤマダヤyamadayaAge