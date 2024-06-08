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商品詳細
カラー...ブルー襟付きノースリーブですが、襟が大きいので半袖くらい、腕がでます。購入したのですが試着程度で着なくなったのでお譲りします。ただの写真の通り、少々汚れがありますので了承いただける方でお願いいたします。YAMADAYAヤマダヤyamadayaAge
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