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襟Tシャツ
商品番号 W91170864046
商品名

襟Tシャツ
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブルー襟付きノースリーブですが、襟が大きいので半袖くらい、腕がでます。購入したのですが試着程度で着なくなったのでお譲りします。ただの写真の通り、少々汚れがありますので了承いただける方でお願いいたします。YAMADAYAヤマダヤyamadayaAge
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