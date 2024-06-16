CANTERBURY tops⭐︎

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商品詳細
サイズ身幅 約41cm着丈 約55cmメルカリで購入させて頂きました。何度か着用させて頂きましたm(._.)m！気になる点、ご不明な点がございましたらお気軽にコメントで教えてください!#CANTERBURY#adidas#nike#candystripper#jouetie#xgirl#stussy#RNA#AYMMY#y2k#フェトウス#ゴルチエ#ジュピター#hys
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