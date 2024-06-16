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ユナイテッドトウキョウ　ノースリーブ　　リボン
商品番号 C37101971095
商品名

ユナイテッドトウキョウ　ノースリーブ　　リボン
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幅∶４６縦∶６３.５カラー...ネイビー　センターはブラック袖丈...袖なし柄・デザイン...無地季節感...夏,秋（初秋）ユナイテッドトウキョウにて購入をしましたが、いざ着用しようと思ったら、キツくきれいに着用出来ませんでした。リボンは、ボタンでとめるようになってますので。着用する時は、ボタンを外し後のファスナーを下げて着用して頂ければ脱着しやすいです。パンツでもスカートにでも合わせやすいと思います。センター部分部分はブラックでリボンはネイビーになっておりとてもオシャレです。ジャケットの下に着て頂いてもとてもオシャレてす。●猫を飼っておりますので、神経質な方はご遠慮下さい。こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。●素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段です。不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。●購入後の返品、返金は受け付けておりませんので、購入前にご確認、ご連絡してからの購入をお願いします。●配送時の折りたたみジワはご了承下さい
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