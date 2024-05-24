

【洗える】【前後2WAY】シアーボウタイラッフルフリルブラウス



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maki(VIS 盛岡フェザン)｜VISのシャツ/ブラウスを使ったコーディネート ...



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タグは切ってしまいましたが未使用です。色味が私には合わなかったので出品します。カラー:ピンク定価:49391枚で華やかなスタイリングが完成するボウタイブラウス！【デザイン・シルエット】ふんわりとした透け感がとても可愛いボウタイブラウスです！＜POINT＞・ボウタイを前でも後ろでも、前後2WAYの着方が楽しめます。・肩から流れる二重に重なったラッフルがフェミニンな女性を演出してくれます。・程良いシアー素材なのでトレンド感もプラスできます。【素材】程良いツヤ感とシボ感のあるふんわりと柔らかいオーガンジーを使用。表地は透け感がある素材なのでサテン裏地を付けており、1枚で着用いただけます。洗濯機洗いができるのも嬉しいポイント。カラー···ピンク袖丈···袖なし季節感···夏