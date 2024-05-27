EBONY ワイドパンツ　柄

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一度着用綺麗なうちにお譲りしたいですカラー、、柄物 グリーンサイズ、、02ウエスト、、約66㌢股上、、、、約36㌢股下、、、、約67㌢ヒップ、、、約91㌢ポケット入口から10㌢下 を計ってます裾周り、、、約62㌢ウエストから裾まで約100㌢⭐︎素人が計ってますので多少の誤差あります★６枚目の写真は画像で見にくいので物を入れてポケットがありますを示しています。★返品受付ません★サイズ必ず確認お願いします★ご購入前にコメントお願いします購入金額、、55000円くらいよろしくお願いします