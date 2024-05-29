ナチュラルランドリー　ワンピース

かなり気に入っていたのですが、着用機会がなくなったため出品します身長164センチで膝下くらいの丈でした！定価19800円だったと思います＾＾気に入ってくださった方にお譲りいたしますマリメッコ ミナペルホネンお好きな方にもぴったりです＾＾カラー···ブラウン柄・デザイン···ドット袖丈···七分袖季節感···春、夏、秋



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